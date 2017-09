Eesti meistriteks tavarajal tulid Sander Vaher ja Eleri Hirv

Eesti meistrivõistlused orienteerumise tavarajal peeti Lääne Virumaal, Lasila looduskaitseala põneval maastikul, mis oli tehniliselt väga keeruline Eesti tippudelegi. Maksma panid ennast need, kes suutsid hoida oma kiirust ja orienteerumist kontrolli all ning sel moel vältida suuri vigu.

Meestest õnnestus see kõige paremini Sander Vaheril (Eesti Kaitsejõudude SK), kes tuli 13,8 km pikkusel rajal Eesti meistriks ligi üheksaminutilise eduga Kristo Heinmanni (OK Ilves, +8.44) ees. Napilt jäi kolmandaks Sergei Rjabõškin (SRD, +9.02). Üllatuslikult jäeti neljandaks Eesti koondise üks liidreid Kenny Kivikas (OK Ilves, +14.10).

Naiste võistlus kullale oli seevastu väga tasavägine. 10,1 km pikkusel rajal käis viimase kilomeetrini tihe rebimine kahe Võru klubi liikme – Laura Joonase ja Eleri Hirve vahel. Lõpuks jäi 13 sekundiga peale suuremate kogemustega Eleri Hirv. Pronksi sai ülikogenud Merike Vanjuk (OK Kape, +4.27. Selleski klassis pidi Eesti koondise üks liidreid, Evely Kaasiku (OK JOKA), leppima alles kuuenda kohaga.

Klassis U-23 olid parimad Kaisa Sander (OK Ilves) ja Andres Saetalu (Tammed) ning juunioridest Doris Kudre (OK Peko) ja Oliver Kütt (OK Ilves).