VIDEOD | Iluvõimlemise MM-il jäi Eesti parimaks VK Janika 26. koht

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

Eesti parimana saavutas 90 individuaalses mitmevõistluses osalenud võimleja seas 47. koha maailmameistrivõistlustel korraliku debüüdi teinud 18-aastane Laurabell Kabrits. "Muidugi tekitas lisapinget see, et nii suurtel tiitlivõistlustel osalesin esimest korda. Oleksin tahtnud veel paremini, kuid suur kogemus on saadud ja järgmistel kordadel saan suurvõistlustel võistlusplatsile astuda oluliselt kindlamana. Kuu aja pärast ootab uus start Jaapanis," ütles Kabrits pärast võistluseid.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel