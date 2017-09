Hamilton võidutses Itaalias ja tõusis MM-sarja üldliidriks

Hamiltonist 4,471 sekundit hiljem võttis teise koha tema soomlasest meeskonnakaaslane Valtteri Bottas, kolmandana jõudis finišisse senine MM-sarja üldliider Sebastian Vettel (Ferrari; +36,317).

Eilses kvalifikatsioonis kolmanda koha saanud Red Bulli piloot Daniel Ricciardo alustas käigukasti- ning mootorivahetuse tõttu tänast lõppvõistlust 16. kohalt, kuid valitud pehmed rehvid võimaldasid tal boksipeatustega oodata kauem kui konkurendid.

15 ringi enne finišit viimaks boksi sõitnud austraallane väljus sealt viiendana, kuid möödus peatselt Kimi Räikkönenist ning võttis sihikule ka Ferrari mehe Sebastian Vetteli, kaotades talle lõpuks siiski veidi üle nelja sekundiga. Viies koht läks Monzas Räikkönenile ning kuues Esteban Oconile (Force India).

Taas tabas ebaõnn Honda mootoriga mehi - belglane Stoffel Vandoorne jõudis 53 ringist läbida 35, enne kui ta pidi katkestama, hispaanlane Fernando Alonso korjati boksi lausa võistluse viimasel ringil.

Tänase võiduga tõusis britt MM-sarja üldliidriks, seitse etappi enne sarja lõppu on tal koos 238 punkti Vetteli 235 vastu. Bottasel on 197 silma, Ricciardol 144, Räikkönenil 138 ning täna kümnendaks tulnud Max Verstappenil 68.

Lewis Hamilton joins Nelson Piquet on four #ItalianGP wins ????????



Only Michael Schumacher has more: https://t.co/9BzPP1eRKc pic.twitter.com/y8ngzKSWV0