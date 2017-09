Eesti pararattur Mari-Liis Juul tõi MM-ilt kaheksanda koha

Mari-Liis Juuli start ja esimesed ringid olid lootusrikkad, kuid kolmandal jäi peagrupist maha. Ratturi kurvastuseks teda viimasele ringile minna ei lastud, kuna naistest kaks minutit varem startinud C1-C3 klasside mehed hakkasid juba finišisse jõudma.

Tehniliselt sujus sõit Mari-Liisi enda hinnangul hästi. "Rada oli kahe tõusuga, millest üks lauge ja pikk ning kus täna hommikul oli ka vastutuul. Teine tõus oli järsem, aga lühike. Sõidu käigus väsimuse tekkides muutub iga mäest üles saamine järjest raskemaks," kirjeldas rattur tänast läbitud rada. "Edestasin mõnda C4 klassi naist, kellele olen varasemalt sageli kaotanud ja see oli selge märk üldise taseme paranemisest. Pisut andis tunda siiski võistlusjooksude puudumine, kuid seda enam on üllatuslik, et sõidu keskel sain kirja kiireima ringiaja," rääkis sõiduga üldjoontes rahule jäänud Juul.

MM-i naiste C4-C5 klasside arvestuses läks võit Saksamaale. Kerstin Brachtendorf suutis alistada sprindifinišis Agrentiinast Mariela Analia Delgado ja Suurbritanniast Crystal Lane-Wrighti. Suursoosik poolatar Anna Harkowska pidi seekord leppima alles neljanda kohaga. Täna Lõuna-Aafrika Vabariigis Pietermaritzburgis toimunud MM-i grupisõidustart anti täna hommikul kell 8.02, kui õhutemperatuuri näit ületas vaevu +10 kraadi. Kokku sõideti 10 ringi ehk 60,7 km.

Reedel tuli Juul 23,3 km pikkuses eraldistardisõidus üheksandale kohale, kuid selle saavutusega ei jäänud sportlane ise rahule. Mari-Liisi sõnul oli eesmärk palju kõrgem: "Tegin niipalju kui suutsin. Mul on mingi eriliselt halb karma eraldistardi tehnilise poolega sel aastal. Valusalt andis tunda spetsiaalse eraldisõiduvarustuse puudulikkus. Päris palju jama tekkis poolel maal ka tagumise käiguvahetusega, mis isemoodi oma arvamust avaldama hakkas," kirjeldas sportlane reedest sõitu.

Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson tõdeb, et Eesti jalgrattaspordi enam kui 125 aastase tegevuse juures ei ole invasport ja selle arendamine varasematel aastatel piisavat tähelepanu saanud. "Iga ala spordiliit peaks ideaalis looma võimalused ja väljundid, et tipptasemel spordiga saaksid tegeleda kõik kodanikud, nagu seda näevad ette ka rahvusvaheliste katusorganisatsioonide programmid. Viimastel aastatel on pararatta valdkond tänu heale koostööle Eesti Invaspordi Liiduga oluliselt arenenud, mille tõestuseks on Mari-Liis Juuli kvalifitseerumine ja osalemine Rio Paraolümpial. Tänane etapp, mil Mari-Liis treenib Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) poolt korraldatud treeninglaagris, valmistudes KwaZulu-Natalis Pararatta Maailma Meistrivõistlusteks, on avalöök Tokyo Paraolümpiale pääsemiseks ja seal hea tulemuse saavutamiseks," võttis Urmas Karlson kokku koostöö Invaspordi Liidu ja Mari-Liis Juuliga.