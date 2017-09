Eesti golfikoondis võitis rahvusvahelise turniiri

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

Joonas Turba sõnul oli äsja lõppenud võistlus hea ettevalmistus õige pea Poolas toimuva European Team Championship U18 jaoks. "Tiimivõistlusel, kus sama palli löövad kaks mängijat kordamööda, proovisime leida parima kombinatsiooni selle mänguvormi jaoks," sõnas Turba. Samuti lisas ta, et eesoleva võistluse jaoks on tema hinnangul vorm hea ja kõik vajalikud ettevalmistused tehtud.

Eesti golfarid on teinud võistlusel väga tugeva tulemuse, alistades kõik kolm vastasriiki kõikidel võistluspäevadel. Esimesel päeval võitis meie golfikoondis Kanada golfareid tulemusega 3:0. Üleeile oli vastaseks Soome ning ka selle võidu (tulemusega 3:0) said Eesti golfikoondislased endale. Eile võitis meie koondis ka Rootsi golfareid, tulemuseks 2,5:0,5. Golfikoondislase Timo Raukase sõnul oli mäng väga hea: "Kõige tugevam vastane oli siiski Rootsi," lisas ta.

Kolmapäevast laupäevani toimus Soomes Vierumäki golfiväljakul Quadrangular Match, mille puhul on tegemist on nelja riigi (Soome, Rootsi, Eesti ja Kanada) golfarite kohtumisega. Taoline võistlus riikide vahel toimub sel aastal esimest korda ning esimese koguvõidu tõi endale just Eesti golfikoondis.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel