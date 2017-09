Viktor Kirpu: noor vehkleja peaks kaks korda kuus kodust eemal võistlema

Tänavusel võistlusel tegid kaasa 2001. aastal ja hiljem sündinud vehklejad. Kokku osales turniiril 39 tütarlast ja 32 poissi. Saalis juhendasid noori sportlasi mitmed tuntud Eesti vehklemistreenerid, teiste seas hiljuti epee naiskondlikuks maailmameistriks kroonitud Irina Embrich.

Turniiri "Tartu Lootused" käivitasid aastaid tagasi Tartu Kalevi treenerid Irina Satanenko ja Viktor Kirpu. Maailmameister Erika Kirpu vanemad on turniiri korraldajatena jätkuvalt ametis ning õnneks leidub endiselt ka ala harrastajaid.

Muide, turniiri ellukutsumise tingis omal ajal peaasjalikult soov pakkuda võistlemisvõimalust noortele Tartu vehklejatele. Nii osalesid "Tartu Lootused" võistlusel ka Emajõelinnast pärit Erika Kirpu ja Julia Beljajeva, kes praeguseks tõusnud tippu täiskasvanute hulgas.

Algusest peale on turniirile soovitud tuua rahvusvaheline seltskond noori vehklejaid. "Aastad ei ole ühesugused. Mõnikord on käinud siin... arvestame kokku: Vene, Soome, Rootsi, Läti on pidevalt käinud, aga see aasta on kuidagi kokku kuivanud - üks Soome tüdruk oli," lausus Viktor Kirpu intervjuus Vikerraadiole.

Kui oluline on noorele vehklejale mingis eas puutuda kokku teiste maailma vehklemiskoolkondadega? Ehk siis millisest vanusest on tähtis oma treeningusse kaasata selles mõttes rahvusvahelist mõõdet, et saada tunda, kuidas vehklevad vehklejad väljaspool tema koduriiki?

"See supp peab olema pakseb muidugi. Kui teed oma rühmas, siis on väga väike võimalus, et arened. Sa pead ikka nägema, mida teised pakuvad, oskavad ja teevad. Vehklemises on väga palju võimalusi vastane üle mängida - sellega peab kursis olema! Lapsed käivad praegu oma rahadega võistlustel. Kes suudab rohkem käia, käib rohkem. Kõik on rahas kinni. Võistelda oleks vaja palju. Kaks korda kuus peaks oma linnast välja sõitma."

Aga Eesti-siseselt - kuidas see toimib? Kas Eestis on palju omavahel külas käimist ja üksteisega vehklemist? "Meil on küllaltki tihe kalender. Arvan, et meil on raske kuhugi lisavõistlust paigutada."

Loomulikult teevad noortegi seas ilma hästi tuntud vehklemisriigid. Samas leidub riike, mille noorte edu annab märku, et peagi võivad järgneda senisest suuremad teod ka täiskasvanute hulgas. Heaks näiteks on Tšehhi, aga ka Egiptus ja Iisrael. Kirpu leiab, et vehklemises on Eesti sportlased maailmas konkurentsivõimelised juba noorteklassides ning teiste riikide sportlastega võrreldes ei saa rääkida hilisest arengust.

"Eesti vehklejate tase on maailmaklass isegi noorte seas. Vehklemine areneb tegelikult üle maailma. Ma isegi ei näe, et see kuidagi aeglustuks. Mõni aasta tagasi vaatasime, et uusi vehklejaid tekib Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Praegu hakkavad tõusma Aasia ja Aafrika riigid. Tegelikult on igal pool tohutult andekaid vehklejaid. Võib-olla tänu treeneritele, kes sõidavad vanematest vehklemisriikidest välja ja püüavad oma teadmisi edasi anda kusagil mujal maailmas. Üldiselt on konkurents väga tihe ja noortel on maailmas raske läbi lüüa. Ma ei oskagi praegu võrrelda, kes edukamad on: kas noormehed või neiud. Võib-olla Karoliina Loit on üks eeskujulikum ja rohkem saavutanud."

Mida peab 16-17-aastane vehkleja igal juhul hästi valdama, et püüda hilisemas vanuses konkurentsis püsima? "Tegelikult kadetid lubatakse juba vehklema täiskasvanutega. Nemad peaks valdama põhivõtteid: rinnakud, kaitsed ja vastutorked. Kui nad saavad vanemaks, siis küsimus on vaid selles, et nad teritavad oma mõtteid.

Viktor Kirpu ütleb, et traditsiooniline võistlus jätkub kindlasti ka tulevikus. "Aeg on kalendris natuke nihkunud. Oleme seda teinud kevadel ja teisele vanusele. Eks me vaatame ka, mis vanuses lapsed ja omad õpilased paremini vehklevad."

Tänavusel "Tartu Lootused" turniiril tuli tüdrukute konkurentsis võitjaks Haapsalu En Gadre’i klubi vehkleja Carmen-Lii Targamaa ja poistest oli parim Jaron Kiiroja vehklemisklubist "Tallinna Mõõk".