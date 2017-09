Eestlanna järgmine vastane: Kanepil on ohtlik mängustiil

"Mõistagi ei tule sellest üldse lihtne matš," lausus Kasatkina pärast võitu kolmandas ringis. "Ta on väga hea mängija, ta on näidanud minevikus väga häid tulemusi ja ta on alistanud siin juba häid mängijaid. Tema mängustiil on samuti ohtlik. Nii et pean valmis olema."

Ostapenkost sai Kasatkinka jagu numbritega 6:3, 6:2. "Kuna eelnevalt olen alati hiljemalt kolmandas ringis kaotanud, siis ma ei oodanud USA lahtistelt midagi," lausus venelanna. "Ma lihtsalt mängisin, nautisin seda ja proovisin näidata oma mängu."

Asetamata 20-aastane Kasatkina on varem suure slämmi turniiridel 32 hulka jõudnud lausa viis korda, aga seejärel alati reketid pakkinud.