Prants Pals tuli ülipõnevas võitluses Eesti SuperMoto meistriks

Viimasesse sõitu minnes oli võimalus, et Patricku võites Prantsu ees oleksid vennad võtnud meistrivõistlustel kaksikvõidu. Vihmas peetud sõitu asuski kohe juhtima Patrick, kellele järgnesid väikeste vahedega Salstola ja Prants, kuid sõidu keskel sai Prants soomlase kätte ning suutis ka temast mööduda. Kahjuks sõitis ta peagi rajalt ja kukkus ning Salstola pääses püüdmatusse kaugusse. Kukkumise tagajärjel purunes Prantsu tsiklil esipidur ning tänu sellele sõitis ta mitu korda rajalt ning viiendaks langenuna oli oht, et kui Salstola võidab ja Prants jääb viiendaks, siis tuleb soomlane jälle meistriks. Mõni ring enne lõppu saigi Salstola Patrick Palsi kätte ja eelviimase ringi hüppel proovis ka eestlasest mööduda, kuid sõitis Palsile sisse, mille tulemusena ta kukkus ja intsidendis püsti jäänud Patrick sai rahulikult kindla võiduni sõita. Salstola järel sai kolmanda koha lõpuks üks parimaid Venemaa sõitjaid Aleksandr Latõšev, kelle järel ületas lõpujoone neljandana Prants Pals.

Kiireimas S1 klassis jätkasid lahingut Eesti meistritiitlile eelmise aasta kolm esimest ehk siis vennad Patrick ja Prants Pals ning 2016. aasta Eesti meister soomlane Sami Salstola, kes võitis tiitli eelmine aasta Patricku ja Prantsu ees. Need kolm noort meest on ka tänavu enamustel etappidel omavahel poodiumikohti jaganud ja enne viimast etappi juhtis Prants Pals 222 punktiga, kellele Salstola kaotas kuue ja vend Patrick 16 punktiga.

