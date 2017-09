VAATA OTSE | Hästi mänginud Eesti avapoolajal Küprosele väravat ei löönud

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

30. minut Esimese pooltunniga võib Eesti rahul olla, Küprose algse survega tuldi hästi toime ning viimased kümmekond minutit on mäng kindlalt eestlaste taktikepi all möödunud.

23. minut Pikk mängib Henri Anieriga hästi seina, möödub keskele lõigates Küprose kaitsjast ning jõuab ka pealelöögile, kuid see läheb napilt Panayi värava paremast postist mööda. Järgmises olukorras lööb Panayi palli vastu Zenjovi, küproslaste õnneks läheb ka see raamidest mööda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel