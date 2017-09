Mattias Käiti üleminutite kauglöök tõi Eestile Küprose üle võidu

Eesti oli kogu kohtumise vältel domineerivamaks pooleks, millest annab tunnistust ka palli hoidmise protsent - 56 Küprose 44 vastu. Ohtlikke olukordi palju siiski ei loodud, mitmel korral olid aktsioonis Ats Purje, kes jooksis kiirusega Küprose kaitsjaid üle ning Henri Anier, kes vastaste tagaliini survestas. Ühest sellisest olukorrast oli Anieril 63. minutil ka võimalus Eesti juhtima viia, kuid tema löök läks napilt väravast mööda.

Eesti jõudis viimaks sihile kohtumise teisel üleminutil, kui vahetusest sisse tulnud Joonas Tamm suunas palli peaga Mattias Käidile ning viimane suunas selle 18 meetrilt madala löögiga Küprose värava vasakusse alanurka.

Tänase võiduga on Eestil H-valikgrupis kaheksa mänguga koos sama palju punkte, Küprosel on koos kümme silma. Kahes viimases valikmängus on Eesti vastasteks Gibraltar (7. oktoober võõrsil) ning Bosnia ja Hertsegoviina (10. oktoober kodus).

Kohtumise käik:

1. minut Esimest poolaega alustab valgetes särkides mängiv Küpros.

2. minut Ats Purje on võidujooksus Küprose kaitsjast kiirem, kuid väravavaht Constantinos Panayi jõuab temast siiski enne pallini.

5. minut Eesti hoiab Küprose karistusala juures pikalt palli ning saab tasuks kohtumise esimese nurgalöögi, teisel pool väljakut peab olukorda klaarima Nikita Baranov.

10. minut Sergei Zenjov võtab vasakul äärel kaks Küprose kaitsjat ette, kuid kolmas jõuab õigel ajal puhtaks lööma.

12. minut Jason Demetriou jalg käib Ilja Antonovi vastu liialt kõrgel, tasuks kohtumise esimene kollane kaart.

19. minut Küpros avaldab Eesti kaitsjatele kõrget survet, seni on sellest end sööduga ilusasti välja mängitud ning üks Antonovi antud suurepärane pikk pall vabastas ohtlikult Purje - löögile siiski veel ei jõutud.

23. minut Pikk mängib Henri Anieriga hästi seina, möödub keskele lõigates Küprose kaitsjast ning jõuab ka pealelöögile, kuid see läheb napilt Panayi värava paremast postist mööda. Järgmises olukorras lööb Panayi palli vastu Zenjovi, küproslaste õnneks läheb ka see raamidest mööda.

30. minut Esimese pooltunniga võib Eesti rahul olla, Küprose algse survega tuldi hästi toime ning viimased kümmekond minutit on mäng kindlalt eestlaste taktikepi all möödunud.

37. minut Kolm keskkaitsjat Baranov, Karol Mets ja Enar Jääger lükkavad omavahel kenasti söötu ja tunduvad palliga kindlad. Erilisi väravavõimalusi pole kumbki meeskond veel loonud.

45. minut Aksalu pikk löök ning Anieri sööt vabastavad Purje, kes saab palliga Küprose karistusalasse joosta ning ka peale lüüa, mänguvahend põrkab vastaste kaitsemängija seljast nurgalöögiks.

45+2. minut Poolaja lõpetab Antonovi antud karistuslöök, mille Küpros väikeste raskustega karistusalast puhtaks lööb.

Esimesel poolajal hoidis Eesti palli 54 protsenti ja jõudis kahe pealelöögini Küprose ühe vastu, samuti teenisid eestlased neli nurgalööki külaliste ühe vastu.

52. minut Teine poolaeg jätkub enam-vähem sealt, kus esimene lõppes - eestlased saavad söötu lükata lühemalt ja pikemalt, Küpros on vajunud veidi sügavamale.

55. minut Anier teeb kõvasti tööd ning võitleb Küprose väljakupoolel palli tagasi, Antonov annab jätkuolukorras ilusa söödu, kuid Teniste sööt peaga ei leia karistusalas eestlasi.

59. minut Purje mängib peaaegu üle kolm Küprose kaitsjat, teisel pool väljakut on vahelduseks ohtlik ka vastaste tsenderdus.

63. minut Kohtumise parim võimalus! Anier teeb jälle hiilgavalt tööd, võitleb Fanos Katelariselt palli tagasi ja üritab selle sokutada värava vasakusse alanurka, aga pall veereb napilt postist mööda!

65. minut Purje ei saa Anierile läbisöötu anda ja ohtlik olukord jääb sündimata, kuid praegu käib mäng selgelt ühe värava all. Küpros teeb olukorra parandamise lootuses mängu esimese vahetuse.

73. minut Antonov annab paremalt äärelt karistuslöögi, mille Mattias Käit lükkab maapõrkega Panayi sülle.

77. minut Eesti teeb esimese vahetuse, väljakult lahkub Zenjov ja tema asemel tuleb sisse Martin Miller. Minut hiljem on Demetris Christofil suurepärane võimalus ning Aksalu peab tegema hea tõrje.

82. minut Lilleküla staadion teeb kõva häält, sest ära võetakse kõvasti vaeva näinud Henri Anier ning sisse tuuakse Konstantin Vassiljev.

86. minut Staadionikõlarite kaudu on kuulda, et tänast mängu on Lillekülas vaatamas 5491 pealtvaatajat! Eesti viimase vahetusena tuuakse väga ilusa mängu teinud Purje asemele Joonas Tamm.

89. minut Vassiljev saab Käiti käest palli ja saab 20 meetrilt vasaku jalaga peale virutada, aga löök läheb üle värava.

90+2. minut MATTIAS KÄIT! Joonas Tamm saab pika palli peaga lükata Käitile, kes lööb karistuaslast väljaspoolt vasakusse alanurka!! 1:0 Eestile!

Enne kohtumist:

Eesti algkoosseis näeb täna välja selline:

Eesti jalgpallikoondis kohtub kaheksandas MM-valikmängus koduväljakul Küprosega, kellega mängiti kevadel võõrsil 0:0 viiki.

Kohtumist kommenteerib Tarmo Tiisler, stuudiovestlust veab Alvar Tiisler. Intervjueerib Kristjan Kalkun.

Algusega kell 23.55 näeb MM-valikmängude kaheksanda vooru tänaseid tipphetki. Jalgpalli MM-valikmängude kaheksanda mängupäeva parimaid momente vahendab Helar Osila.