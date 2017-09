Uus-Meremaal võidutsenud curlingumängijad: Kanadat on ikka hea võita

Marie Turmanni ja Harri Lille turniirivõidu teeb eriti väärtuslikuks teadmine, et PyeongChangi taliolümpial võistlevast kaheksast riigist oli kohal koguni kuus, neist neli oli väljas sama paariga, kes sõidab ka olümpiale.

"Tegemist on hooaja algusega. Ei tea veel, kuidas hooaja sees jõudude vahekord kujuneb, aga me nägime vaeva. Suvel sai kõvasti tööd tehtud ja läksime ka Uus-Meremaale varem, et valmistuda korralikult ja mängisime hästi," ütles Lill ETV-le.

Kas see suurendas ka tulevikuusku? Koreasse olümpiale te ei pääse, aga järgmisele olümpiale võiks saada? "Muidugi. See ongi meie siht olnud sellest hetkest, kui saime teada, et Koreasse ei pääse," tunnistas Turmann. "Nüüd vaatamegi 2022 olümpia poole."

Finaalis alistasid Turmann/Lill tugeva Kanada paari Park-Thomas ja just selle vastase alistamine on kõige muu kõrval väga märkimisväärne.

"Curlingumaailmas on ikka hea tunne, kui Kanadat võidad. Selle nimel näevad kõik vaeva ja vähesed õnnestuvad, aga ma arvan, et meile endale kõige rohkem valmistas head meelt see, et igas mängus mängisime väga kvaliteetselt ja isegi kui ei võitnud, oli mäng meie käes. Selline hea stabiilsus," sõnas Lill.