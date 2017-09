Reim mängust Küprosega: kindlasti tahame väravaid lüüa

Kaks päeva tagasi võõrsil MM-valikmängus Kreekaga jäid Konstantin Vassiljev ja Siim Luts varumeeste pingile. Kas nad saavad homme mängus Küprosega rahvusmeeskonda loovuse ja ründepotentsiaaliga aidata, selgub viimaste treeningutega.

Küsimärgi all on ka mängus Kreekaga nn puuka saanud Ken Kallaste mängukõlbulikkus, mistõttu kutsuti koondise juurde Artur Pikk.

"Kõik treeningud on siiani plaanipäraselt ka neile läinud ja on nad järjest rohkem saanud väljakul võistkonnaga asju kaasa teha. Aga täna on see hetk, kus saame teada, kas nad ka reaalselt homseks lahinguks, kus enam pole võimalik kuskil tagasi hoida, on väljakul või mitte," rääkis Reim pressikonverentsil.

Eesti koondis on löönud valiksarja seitsmes mängus vaid viis väravat, neist neli mullu sügisel kodus Gibraltarile. Kui homme soovitakse võita, tuleb väravaid lüüa vastasele, kes on peatreener Reimi hinnangul rünnakul isegi ohtlikum kui Kreeka.

"Kodus meil neid võimalusi kindlasti tuleb. Peame olema julgemad. See teeb taga olukorra hõredamaks, haavatavamaks, aga eks peame olema hästi tasakaalus, et õigel ajal ja õieti rünnakut organiseerida. Aga kindlasti tahame homme väravaid lüüa," lausus Reim.



Kaks päeva tagasi võitis Küpros kodus Iisraelist pärit uue peatreeneri Ran Ben Shimoni juhendamisel Bosnia ja Hertsegoviina 3:2, mis kasvatas oluliselt Küprose võimalusi kvalifitseeruda MM-finaalturniirile.

"Me ei saa endale lubada seda, et vaatame alagrupi tabelit ja punktiseisu. Peame keskenduma vaid eelseisvale mängule ja selle tulemusele," ütles Ben Shimon. "Me ei saa mõelda liiga kaugele ette,

vaid peame vaatama järgmist sammu, mida ületada. Alles siis on meil ehk õigus unistada."

Eesti ja Küprose MM-valikmängu otseülekanne algab homme ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.45.