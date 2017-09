Pikk kutsuti koondisesse, Sappinen jäi haigeks

"Pärast Kreeka mängu oleme Artur Pika võistkonna juurde kutsunud, sest me ei tea hetkel veel Ken Kallaste olukorda, mis selgub pärast treeningut. Ken sai Kreekas teisel poolajal korraliku puuka, mille tõttu pidime ta välja vahetama. Kuna ka teine vasakkaitsja Dmitri Kruglov mängis terve mängu, siis meil peab olema vasakkaitses üks varuvõimalus," rääkis Reim Soccernet.ee-le.

Konstantin Vassiljevi ja Siim Lutsu homne osalemine on treeneri sõnul endiselt küsimärgi all: "Täna on mõlemale mängijale peaproov, et kas nad on valmis homme mängima või mitte. Treeningutel on nad saanud järjest rohkem võistkonnaga asju kaasa teha. Aga täna saame teada, kas homseks lahinguks, kus ei ole võimalik enam kuskil tagasi hoida, on nad väljakul või mitte."

"Tegelikult on meil üks puuduja veel – Rauno Sappinen kahjuks haigestus ja on hetkel kodus," lisas Reim.