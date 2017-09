Vihm takistas Itaalia GP kvalifikatsiooni läbiviimist

Ajasõiduga tehti küll planeeritud ajal ehk kell 15 algust, kuid viis minutit hiljem sõit katkestati, kuna Sebastien Grosjean sõitis rajalt välja vastu seina.

Enne katkestamist olid aja kirja saanud vaid üheksa meest, neist kiireim oli Lewis Hamilton.

Kuna vahepeal pole sadu järele jäänud – Monzas on lakkamatult sadanud juba kaheksa tundi järjest –, on kvalifikatsiooni jätkumist pidevalt edasi lükatud.

Still raining ????️ Anyone up for a raft race?! #ItalianGP ???????? pic.twitter.com/moo2aYpkhR — Formula 1 (@F1) September 2, 2017