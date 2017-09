Monza kvalifikatsioonis kiireima aja sõitnud Hamilton möödus Schumacherist

Seitsmekordne maailmameister Schumacher oli enda karjääri jooksul parim 68 kvalifikatsioonis, Hamiltonile on see aga karjääri 69. parim stardipositsioon.

"Ma armastan Itaaliat! Kuigi see on Ferrari kodumaa, olen toetuse eest tänulik!" õhkas Hamilton. "See on suurepärane, et ületasin rekordi nii ajaloolisel ringrajal nii ilusas riigis. Tähistan täna õhtul pastaga!"

Vihma tõttu enam kui kaks ja pool tundi edasi lükatud kvalifikatsioonis sõitsid teise ja kolmanda aja välja Red Bulli piloodid Max Verstappen ja Daniel Ricciardo, ent kuna mõlema mehe vormelil vahetati mootorit ja Ricciardol ka käigukasti, langevad nad stardijärjekorras tahapoole – Verstappen 15 ja Ricciardo 25 kohta.

Seega stardib Hamiltoni kõrvalt esireast hoopis karjääri parima kvalifikatsiooni sõitnud Lance Stroll (Williams), teisest reast alustavad Esteban Ocon (Force India) ja Valtteri Bottas (Mercedes).

Järgnevad Kimi Räikkönen (Ferrari), MM-sarja üldliider Sebastian Vettel (Ferrari), Felipe Massa (Williams ja Stoffel Vandoorne (McLaren).

Pühapäevane sõit algab Eesti aja järgi kell 15.