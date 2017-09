Üleminekuturgu kirunud Barcelona: Coutinho eest nõuti 200 miljonit

Suvise akna jooksul müüs Barcelona Pariisi Saint-Germainile maailmarekordit tähistava 222 miljoni euro suuruse summa eest Brasiilia tähe Neymari, kuid ei sõlminud lepingut ühegi maailma absoluutsesse tippklassi kuuluva mängijaga. Klubiga liitusid küll Ousmane Dembele, Nelson Semedo, Paulinho ja Gerard Deulofeu, aga suurt üleminekut jahiti veel hilisõhtul sulgenud akna viimaste minutiteni.

Hispaania meedia sõnul tegi Barcelona reede õhtul pakkumise PSG argentiinlasest ääremängijale Angel Di Mariale, samas oli jätkuvalt nende peamiseks eesmärgiks Liverpooli brasiillase Coutinho ostmine. See klubil aga ei õnnestunud.

"Eile hilisõhtul määras Liverpool Coutinho hinnaks 200 miljonit eurot ja me otsustasime, et ei tee pakkumist," sõnas Barcelona spordidirektor Alberto Soler laupäevasel pressikonverentsil. "Praegu valitseval turul tuleb väravavahi eest maksta 50 miljonit eurot. Me ei mängi sellise turuga kaasa, [FC Barcelona] juhatus ei pane klubi sellisesse riski."

"See on jalgpalli jaoks uus ajastu ning seda ei juhi klubid. Midagi peab muutuma, sest me ei saa sellega kaasa minna. Me ei tahtnud riskida klubiga, millel on 150 000 liiget ning mida tuleb juhtida selgelt ja vastutustundlikult."

Soleri sõnul oli nurjunud üleminekuakna peasüüdlaseks PSG-lt saadud rahasumma, mida teised klubid Barcelonalt välja üritasid meelitada. "PSG pakkus meile Neymari eest 222 miljonit eurot ja kõik teadsid, et meil on raha," tõdes Soler. "Kui siseneda turule rohke rahaga, võib sisuliselt sattuda väljapressimise ohvriks. Me leidsime ennast uskumatutest olukordadest. See, mis on jalgpallis viimase aasta jooksul juhtunud, ei järgi mudelit, millega oleme harjunud. Klubide asemel juhivad jalgpallimaailma nüüd riigid ja investeerimisfondid."