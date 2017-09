Eestit esindab maastikuratta MM-il Martin Loo

Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab täna US Openi tenniseturniiri, kui kolmandas ringis on tema vastaseks 19-aastane jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45).

"Raja profiil peaks olema väga tehniline ja olemuselt mulle isiklikult hästi sobima. Võistlusrada asub vihmametsas ja ilmastikuolud tänu kevade algusele Austraalias ilmselt väga ettearvamatud. Siini on minu parim tulemus MM-il olnud 19. koht ning soov on seda parandada. Koht esikümnes oleks aga juba maksimaalne õnnestumine," võttis Martin Loo kokku oma ootused tulevasele võistlusele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel