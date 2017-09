Iniesta Reali uuest staarist: tema tõus on Hispaania jaoks hea uudis

"Tema esitused ei tule üllatusena ja see on Madridi Realile tähtis, sest me jälgisime teda pikalt," sõnas Reali igipõlise rivaali Barcelona keskväljamees Iniesta. "[Tema esilekerkimine] on Hispaania jalgpallile hea uudis. Ma loodan, et teda aidatakse ja tema eest kantakse hoolt, et saaksime pikki aastaid nautida tema esitusi koondise eest."

Barcelonal oli 2014. aastal võimalus Asensio enda ridadesse hankida, kuid noormehe toonase klubi Mallorcaga ei jõutud kokkuleppele. Mallorca nõudis Barcelonalt Asensio eest 4,5 miljonit eurot, katalaanid olid nõus maksma 2,5 miljonit kohe ja 2 miljonit hiljem. Seejärel sekkus noormehe allkirja üle käivasse võitlusesse ka Madridi Real, kes soetas Asensio 3,9 miljoni euro eest.

21-aastasest Asensiost sai sellel aastal esimene mängija, kes on värava löönud viie erineva võistluse debüüdil (La Liga, Meistrite liiga, Hispaania karikas, Hispaania superkarikas ning UEFA superkarikas). Käesoleva hooaja esimeses viies kohtumises on Asensio löönud neli väravat.

"Me tunneme Itaaliat hästi, aga iga mäng on erinev," kommenteeris Iniesta hispaanlaste tänaõhtust vastast. "Peame olema kogu mängu jooksul keskendunud, sest nad on suurepärane meeskond."

Teised õhtused kohtumised:

