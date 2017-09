Itaalia GP vihmasel kolmandal treeningul said aja kirja seitse meest

Tund aega kestma pidanud vabatreeningust käidi rajal vaid viimase 16 minuti jooksul, kuid ei Lewis Hamilton ega Sebastian Vettel riski võtma ei hakanud.

Seitsmest aja kirja saanud mehest oli kiireim Felipe Massa, kellele järgnesid Lance Stroll ja Nico Hülkenberg. Kvalifikatsioon peaks Eesti aja järgi algama kell 15 ning ilmaennustus lubab selleks ajaks kuiva ilma.

Enne treeningut:

Kell 12 algama pidanud sõit lükati määramata ajaks edasi pärast seda, kui turvaauto kell veerand üks rajal valitseva olukorraga tutvumas käis.

Kell pool üks sõnas võistlusdirektor Charlie Whiting BBC-le, et järgmine turvaauto läheb rajale 12.45 paiku. "Kui vihmasadu jätkub, tuleb kolmas vabatreening ära jätta ning loota, et kvalifikatsiooni ajaks läheb selgemaks," tutvustas Whiting olukorda. "Kui ilm paremaks ei lähe, ei toimu täna kvalifikatsioon ja me lükkaksime selle homsele hommikule, kuid ma ei usu, et me seda tegema peame."

Pit lane view! Start delayed indefinitely due to weather conditions #FP3 #ItalianGP pic.twitter.com/r8gtcLVEda — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 2, 2017

The upshot of that inspection...



There has been no change in track conditions #ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/jXdHxpqRFv — Formula 1 (@F1) September 2, 2017