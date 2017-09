Šarapova andis Wozniackile vastulöögi: mängiksin kasvõi parklas

Maailma viies reket Wozniacki ei olnud neljapäeval rahul sellega, et ta pidi mängima viiendal väljakul ning WTA tabelis 146. kohal olev Šarapova, kes pääses turniirile wild card'iga, sai samal ajal nautida peaväljaku võlusid.

"Ma saan asjade ärilisest poolest aru, aga panna peaväljakule mängima keegi, kes on dopingukeelu alt vabanenud, on kaheldava väärtusega otsus," kritiseeris 27-aastane taanlanna korraldajaid. "Keegi, kes on vigastuspausilt naasnud ning on maailma edetabelis viiendal kohal, peaks mängima suuremal väljakul kui seda on viies," vihjas ta seejärel endale.

"Mina ei koosta mängukava," sõnas 2006. aastal US Openil triumfeerinud Šarapova pärast Moskvas sündinud Kenini alistamist. "Ma olen võitleja. Kui on vaja, mängiksin Queensis ka parkimisplatsil. Ainus, mis mulle korda läheb, on see, et ma olen neljandas ringis. Ma pole kindel, kus on tema..."

Turniiril viienda paigutuse saanud Wozniacki kaotas teises ringis venelannale Jekaterina Makarovale 2:6, 7:6, 1:6. Šarapova läheb neljandas ringis vastamisi lätlanna Anastasija Sevastovaga.