Leicester sulges üleminekuakna Portugali koondislase palkamisega

Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab täna US Openi tenniseturniiri, kui kolmandas ringis on tema vastaseks 19-aastane jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45).

West Ham Unitedi kaasesimees David Sullivan avaldas reede hilisõhtul, et meeskonna peatreeneril Slaven Bilicil oli üleminekuakna jooksul võimalus palgata nii Renato Sanches kui Grzegorz Krychowiak, kuid Bilic ei soovinud seda teha. Klubi hoiab Inglismaa kõrgliigas kolme vooru järel viimast kohta, kahe löödud värava kõrval on endale lubatud lüüa kümme tabamust.

