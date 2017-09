Pele saatis kõigi aegade edetabelis temast möödunud Ronaldole õnnitlused

Portugali koondist 144 korral esindanud Ronaldo on rahvusvahelisel areenil löönud nüüd 78 väravat, millega ta tõusis kõigi aegade edetabelis viie parema sekka, mööda 77 tabamuseni jõudnud Brasiilia legendist Pelest.

Saavutuse puhul saatis Pele Ronaldole Twitteri vahendusel oma õnnitlused.

Congratulations @Cristiano for joining the elite five of #FIFA international goal scorers. Parabéns!