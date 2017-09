Naiste meistriliigas tehakse algust sügisvoorudega

Tartu SK 10 Premium – Tallinna FC Flora

2. septembril kell 13:00 Kambja staadionil (Kesk tn 12)

Esimene kohtumine peetakse Tartumaal, kui vastamisi lähevad tabeli teine naiskond FC Flora ning neljandal kohal paiknev SK 10. Flora on 14 vooruga kogunud 36 punkti, SK 10 on teeninud 21 punkti.

Naiskonnad kohtusid omavahel viimati augustis, kui Flora koduväljakul vastased lausa 14:0 alistas.

SK 10 esindaja Kalev Kajak: "Egas siin pikka juttu polegi - keeruline ja tugev vastane. Võidelda tuleb kõvasti."

Naiskonna kapten Mariliis Limbak: "Üle pika aja taas kodumäng, aga kerget midagi ei ole. Raske mäng nii emotsionaalselt kui füüsiliselt, aga lähme andma endast parimat."

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: "Minu jaoks on SK10 Premiumi esinelikusse jõudmine üllatus, arvestades nende võistkonnaliikmete arvu ja varasemaid tulemusi. Seda enam näitab praegune tabel, et peame olema teravad nii pea kui ka jalaga. Suhtumiselt sisendame endale, et tulemas on mäng, kus peame mänguliste eesmärkide täitmiseks kõvasti pingutama. Milliseks see tegelikult kujuneb, õnnestub laupäeval Kambja staadionil näha."

Kaitsja Liis Lepik: "Kambjas tahame mängutempot ja -käiku meie dikteerida, aga SK10 on alati kodus suuremat vastupanu välja näidanud ning üllatusteks tuleb valmis olla."

Mängu vilistab Veiko Meitern, teda abistavad Risto Tepper ja Ferdinand Rauba.

Pärnu JK – Tallinna FC Levadia

2. septembril kell 16:00 Pärnu Rannastaadionil (Ranna pst. 2)

Teises esineliku kohtumises võõrustab valitsev meister Pärnu JK kolmandat kohta hoidvat Tallinna Levadiat. Pärnu paikneb hetkel 42 punktiga liidrikohal, Levadial on koos 27 punkti.

Eelmine omavaheline mäng maikuus lõppes Pärnu naiskonna 4:0 võiduga. Jala said selles mängus valgeks Kristina Bannikova, Anastassia Morkovkina ja kahel korral Merily Toom.

Pärnu peatreener Jüri Saar: "Ees ootab väga oluline mäng tugeva vastasega. Peame end kokku võtma selleks, et positiivset tulemust saavutada."

Ründaja Anastassia Morkovkina: "Lõppenud on raske turniir, kus kogesime erinevaid emotsioone. Kui me jätkuvalt suudame teineteist ka kõige raskemates olukordades mõista ning anname energiat läbi naeratuse, siis me suudame minna edukalt edasi. Ühtlasi loodan, et oleme ka füüsiliselt taastunud ja suudame teha ilusa mängu!"

Levadia peatreener Maksim Rõtškov: "Kohtumine valitseva Eesti meistri ja liidernaiskonna Pärnu JK vastu pole kergete killast. Peame mängima väga keskendunult ning vältima lihtsaid eksimusi, mis võimaldavad tugeval vastasel meid karistada. Kui peame oma mänguplaanist kinni ja anname väljakul endast parima, siis oleme suutelised saavutama korraliku tulemuse."

Mängija Naidä Imanova: "Mäng Eesti valitseva meistri ning tervet hooaega täisedus läbinud Pärnu JK naiskonna vastu tõotab tulla väga raske, vaatamata sellele, et Pärnu naiskond on lisaks liigamängudele ka väga palju mänge pidanud Balti liigas ja Champions League'is. Ei usu, et see kuidagi nende keskendumist liigamängudesse muudab. Läheme Pärnusse andma head lahingut ning anname endast parima, et naasta punktisaagi ja heade emotsioonidega. Kes on Pärnus, tulge elage meile kindlasti kaasa!"

Mängu peakohtunikuks on Viljar Pennert, abikohtunikud on Laura Pipper ja Sander Hiiemäe.

Noortekoondis – JK Tallinna Kalev

2. septembril kell 16:00 EJL TNTK staadionil (Kotka tn 12)

15. voorus kohtuvad omavahel ka tabeli alumiste naiskondade esimeses mängus Noortekoondis ning Tallinna Kalev. Noortekoondis hoiab hetkel kaheksandat kohta ning senini punkte veel teenitud pole. Kalev paikneb 17 punktiga viiendal positsioonil.

Kaks viimast omavahelist kohtumist sel hooajal on lõppenud Kalevi võitudega – esimeses alistati Noortekoondis 2:0 ja teises oldi paremad 3:0.

Kohtumist vilistab Sergei Nagovitsõn, teda abistavad Kaidar Liiva ja Robert Janson.

Põlva FC Lootos – Tartu JK Tammeka

2. septembril kell 19:30 Lootospargis (Piiri tn 1a)

Viimasena pannakse 15. voorus pall mängu Lootospargis, kus omavahel kohtuvad tabelinaabrid Põlva Lootos ja Tartu Tammeka. Tartu naiskond paikneb hetkel 12 punktiga kuuendal kohal ning Põlva on vahetult nende järel 10 punktiga.

Eelmine omavaheline mäng kulges tasavägiselt ja lõppes 0:0 viigiga.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Algab võitlus liigasse püsimajäämise nimel. Iga mäng on väga oluline."

Mängija Kristel Kotkas: "Kindlasti tuleb raske võitlus, kuu aega tagasi mängisime viiki, seekord peame looma võimalusi ning need ka realiseerima. Kõik on tahtmist täis ja liigasse püsima jäämise eest väljas!"

Tammeka peatreener Maiko Tamme: "Viimasest omavahelisest mängust tegime naiskonnaga kiire ülevaate video vaatamise näol ja tehes korrektuure oma mängus, lähme kindlasti kolme punkti võtma ja edu Põlva ees suurendama."

Mängija Kädri-Li Ootsing: „Meie eesmärgiks on parandada väravavõimaluste realiseerimist ning loomulikult kolme punkti kojutoomine.”