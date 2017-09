Mehhiko kindlustas koha MM-finaalturniiril, USA seisab katastroofi äärel

Mehhiko pääses MM-finaalturniirile seitsmendat korda järjest, kokku on MM-il mängitud 16 korral. Sellest on enam suutnud vaid Brasiilia, Saksamaa, Itaalia ning Argentina.

Kolm vooru enne Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi tsooni valikturniiri lõppu on Mehhikol koos 17 punkti, teisel kohal oleval Costa Rical on 14 silma ning kolmandat kohta hoiab USA kaheksa silmaga. Hondurasel on kaheksa ja Panamal seitse punkti, punasel laternal Trinidadil kolm silma. Otse finaalturniirile pääsevad kolm esimest koondist, neljandaks jääv riik selgitab Venemaale pääseja Aasia tsooni viienda koha omanikuga mängitavas play-off'is.

