Serena Williams sai tütre emaks

Esimesena õnnitles Williamsit sotsiaalmeedias tema treener Patrick Mouratoglou. "Ma olen su üle nii õnnelik ning jagan su emotsioone," kirjutas Mouratoglou Twitteris. "Samuti soovin sulle kiiret taastumist, meil seisab ees palju tööd."

US Openi kolmandas ringis Magdalena Rybarikova alistanud hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 3.) kuulis rõõmusõnumeid pärast võitu. "Sündis tüdruk? Ma loodan, et ta ei hakka tennist mängima," naeris Muguruza pressikonverentsil.

"Ma olen tema üle väga õnnelik," rõõmustas sotsiaalmeediavõrgustiku Redditi kaaslooja Alexis Ohanianiga kihlatud Williamsi kaasmaalanna Sloane Stephens. "Ma ei jõua ära oodata, et beebit näha - ma olen kindel, et hakkame teda tihti nägema."

NEW: Tennis star Serena Williams gives birth to a baby girl weighing 6 pounds, 13 ounces. Mom and baby doing well. — Chris Shepherd (@ChrisShepherd) September 1, 2017

Congrats Serena!!! So much joy for you!!! https://t.co/u4edTrqIbB — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 1, 2017