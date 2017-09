Miller-Uibo seljatas Teemantliiga finaaletapil MM-i ebaõnne

Bahamalanna võitis jooksu ajaga 49,46, mis tähistab ühtlasi maailma hooaja tippmarki. Teise koha võitis ajaga 49,88 Bahreini jooksja Salwa Eid Naser. Londonis toimunud MM-i finaalis jõudis Miller-Uibo lõpusirgele liidrina, kuid kaotas seejärel tasakaalu ning jäi esimesena medalita.

Tema jaoks on väikeseks lohutuseks aga kahe Teemantliiga alavõidu eest saadud 100 000 dollarit. "Minuga on sellel aastal juhtunud nii palju, et siit võiduga lahkuda on imeline tunne," sõnas Miller-Uibo.

Sarnane narratiiv saatis ka Jamaica sprinterit Elaine Thompsonit, kes ei suutnud Londoni 100 meetri jooksu MM-finaalis enamat viiendast kohast, kuid ületas Brüsselis finišijoone ajaga 10,92, ühe sajandiku võrra kiiremini kui teise koha saanud elevandiluuranniklanna Marie-Josee Ta Lou. Zürichi 200 meetri finaalis oli Thompson Miller-Uibo järel teine.

Meeste kettaheites ei olnud eile vastaseid leedulasele Andrius Gudžiusele, kes võitis tulemusega 68.16. Teise koha sai jamaicalane Fedrick Dacres (66.31), Poola vanameister Piotr Malachowski oli 65.73-ga kolmas. Christoph Harting (64.55) piirdus viienda, Robert Harting (63.96) kaheksanda kohaga. Pettuma pidi ka maailma hooaja edetabelijuht, rootslane Daniel Stahl, kes sai parimal katsel kirja vaid 64.18 ning oli sellega seitsmes.

Naiste kõrgushüppes alistas Maria Lasitskene taas kaks meetrit (2.02), teivashüppes jättis 4.85 ületanud kreeklanna Ekaterini Stefanidi selja taha 4.75-st jagu saanud ameeriklanna Sandi Morrise ning kanadalanna Alysha Newmani. Kaugushüppes mahtusid viis esimest naist üheksa sentimeetri sisse, võidu viis 6.70-ga koju serblanna Ivana Španovic.

Meeste kolmikhüppes tõusis pjedestaali kõrgeimale astmele ameeriklane Christian Taylor (17.49), 13,14-ga 110 meetri tõkkejooksu võitnud Sergei Šubenkov oli kolm sajandikku kiirem hispaanlasest Orlando Ortegast ning Botswana jooksja Nijel Amos oli 800 meetri lõpusirgel kiirem poolakatest Marcin Lewandowskist ning Adam Kszczotist. 200 meetri jooksus pidi maailmameister Ramil Guliyev leppima kolmanda kohaga, kuigi võitja Noah Lyles oli temast vaid kaks sajandikku kiirem (20,00).