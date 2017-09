OTSE | Osaka viigistas US Openil Kanepi vastu seisu

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

New Yorgi politsei arreteeris US Openil Eesti endise kõrgushüppaja

Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab täna US Openi tenniseturniiri, kui kolmandas ringis on tema vastaseks 19-aastane jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.).

Omavahel pole Kanepi ja temast 13 aastat noorem jaapanlanna varem kohtunud. Kvalifikatsioonist alustanud Kanepi on US Openil võitnud juba viis kohtumist, teises ringis sai eestlanna 6:4, 6:2 jagu belglanna Yanina Wickmayerist (WTA 129.). Eduka turniiriga on Kanepi juba praegu kindlustanud enam kui 200-kohalise tõusu maailma edetabelis.

Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab täna US Openi tenniseturniiri, kui kolmandas ringis on tema vastaseks 19-aastane jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel