Kanepi jõudis US Openil kaheksandikfinaali

Kaia Kanepi (WTA 418.) tagasitulek suurde tennisesse jätkub suurepäraselt, eestlanna alistas US Openi kolmandas ringis 19-aastase jaapanlanna Naomi Osaka (WTA 45.) ja jõudis kaheksandikfinaali.

Kanepi võitis paar minutit üle kahe tunni kestnud kohtumise 6:3, 2:6, 7:5. Kanepi murdis kohe avageimis Osaka servi ja enamat polnud setivõiduks vaja. Teises setis oli paremas hoos Osaka, murdes kolmel korral Kanepi servi.

Otsustavas setis läks Kanepi 2:0 ette, jäi siis 2:4 taha, aga läks omakorda 5:4 juhtima ja võitis lõpuks 7:5.

Kanepi servis kaks ässa ja tegi ka ühe topeltvea, Osaka sai kirja ühe ässa ja neli topeltvigu. Äralööke tegi Kanepi 22 ja Osaka 26, lihtvigu kogunes Kanepil 33 ja Osakal 49. Mängitud punktidest võitis Kanepi 95 ja Osaka 89.

Kanepi realiseeris 11 murdevõimalusest kuus, Osaka suutis 12 murdepallist ära kasutada viis.

Juuni alguses pikalt vigastuspausilt naasnud Kanepi pääses tänu kaitstud edetabelikohale US Openi kvalifikatsiooni, kust murdis end põhitabelisse, seega on eestlanna New Yorgis võitnud juba kuus järjestikust matši.

Osaka lülitas mäletatavasti avaringis konkurentsist välja tiitlikaitsja, sakslanna Angelique Kerberi.

Kaheksandikfinaalis läheb Kanepi vastamisi 20-aastase venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 38.), kes oli 6:3, 6:2 üle enda eakaaslasest, 12. asetatud lätlanna Jelena Ostapenkost. Tänavuste Prantsusmaa lahtiste võitja Ostapenko juhtis avasetis 3:0, kuid kaotas siis 11 geimi järjest, kuni suutis teises setis 0:5 kaotusseisus Kasatkina servi murda ja seejärel ka enda pallingugeim võita.

Kanepi parim tulemus USA lahtistelt pärineb seitsme aasta tagant, kui ta jõudis veerandfinaali. Kasatkina pole kunagi varem ühelgi suure slämmi turniiril kolmandast ringist kaugemale jõudnud.

Mängu käik:

Esimene sett:

1:0 Kanepi alustab kohe servimurdega.

2:0 Kanepi ei anna enda servil vastasele punktigi.

2:1 Osaka on endiselt enda servil veidi ebakindel, aga suudab siiski geimi võita.

3:1 Osakal oli nüüd kaks murdepalli, aga Kanepi suudab servi hoida.

3:2 Osaka hoiab kindlalt servi.

4:2 Ka Kanepi võidab probleemideta enda pallingugeimi.

4:3 Osaka ei anna enda servil Kanepile punktigi.

5:3 Kanepi hoiab kindlalt servi.

6:3 Kanepi murrab taas Osaka servi ja võidab avaseti!

Teine sett:

1:0 Kanepi alustab kindla pallingugeimiga.

1:1 Osaka suudab samuti servi hoida.

1:2 Osakal on kaks murdepalli, neist teise suudab ta ka ära kasutada.

1:3 Osaka hoiab servi.

1:4 Väga pikk geim, mis kahjuks lõpeb jaapanlanna järjekordse servimurdega. Kanepil oli endal kaks geimpalli, Osaka aga realiseeris neljanda murdepalli.

2:4 Kanepi vastab kohe murdega.

2:5 Aga Kanepi kaotab kohe enda servigeimi.

2:6 Osaka hoiab kindlalt servi ja võidab teise seti.

Kolmas sett:

1:0 Kanepi jääb enda servil 0:30 taha, aga võidab siis neli punkti järjest ja hoiab servi.

2:0 Kanepi kasutab ära neljanda murdepalli ja võidab Osaka pallingugeimi! Osaka lõpetab geimi topeltveaga.

2:1 Pikk geim ja Osakal õnnestub kolmandal murdepallil Kanepi serv murda.

2:2 Osaka hoiab servi ja viigistab seisu.

2:3 Osaka võidab kolmanda geimi järjest, murdes taas Kanepi servi.

2:4 Kanepil oli kaks murdepalli, aga Osaka suudab servi hoida.

3:4 Kanepi ei anna enda servil Osakale punktigi.

4:4 Kanepi murrab jälle Osaka servi ja viigistab seisu.

5:4 Kanepi ei anna enda servil Osakale punktigi!

5:5 Osaka hoiab servi ja viigistab seisu.

6:5 Kanepi jääb enda servil 0:30 taha, aga võidab siis neli punkti järjest ja hoiab servi. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et kui ka Osaka servi hoiab, siis US Openil ei mängita viimast setti kahegeimilise vaheni, vaid mängitakse kiire lõppmäng.

7:5 Kanepi murrab taas Osaka servi ja jõuab kaheksandikfinaali!

Enne mängu:

Omavahel pole Kanepi ja temast 13 aastat noorem jaapanlanna varem kohtunud. Kvalifikatsioonist alustanud Kanepi on US Openil võitnud juba viis kohtumist, teises ringis sai eestlanna 6:4, 6:2 jagu belglanna Yanina Wickmayerist (WTA 129.). Eduka turniiriga on Kanepi juba praegu kindlustanud enam kui 200-kohalise tõusu maailma edetabelis.

Osaka alistas avaringis tiitlikaitsjast sakslanna Angelique Kerberi, teises ringis oli ta 6:3, 4:6, 7:5 üle maailma edetabelis 90. kohal paiknevast tšehhitarist Denisa Allertovast. Lühikese karjääri jooksul on Osaka suure slämmi turniiridel kolmandasse ringi jõudnud viiel korral, oma seni ainsas WTA turniiri finaalis jäi ta möödunud aastal Tokyos alla taanlannale Caroline Wozniackile.

Kanepi ja Osaka kohtumine toimub täna viienda väljaku teise kohtumisena, enne peavad sellel oma matši Lucie Safarova ja Kurumi Nara. Nende kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18, seega võivad Kanepi ja Osaka väljakule tulla umbes 19.30-20.00. Eestlanna ning jaapanlanna vahelise mängu võitja läheb neljandas ringis vastamisi lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 12.) ning venelanna Darja Kasatkina (WTA 38.) vahelise kohtumise võitjaga.