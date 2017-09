USA lahtiste meesüksikmängus on tabeli üks pool jäänud tippudest hõredaks

Lausa 80 lihtviga teinud Cilici kaotus tähendab, et meesüksikmängu tabeli alumises pooles pole enam ühtki varem USA lahtiste finaali jõudnud mängijad ja vaid Sam Querrey on pääsenud poolfinaali. Järelejäänud mängijatest on kümnenda asetusega kõrgeim paigutus ameeriklasel John Isneril.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel