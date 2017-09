Eesti pararattur jõudis MM-il kümne hulka

"Päris palju jama tekkis poolel maal ka tagumise käiguvahetusega, mis isemoodi oma arvamust avaldama hakkas. Uurime enne pühapäevast grupisõitu, et see enam ei korduks," võttis Juul oma tänase sõidu kokku. Ta lisas veel, et ülesmäge lõikudel ja kurvides tundis ta end varasemate sõitudega võrreldes oluliselt kindlamalt. "Suutsin seal maksimaalselt pingutada, seda tänu võistlusele eelnenud treeninglaagrile ja suur tänu laagri peatreener Jean-Pierre Van Zylile". Juul lihvis vahetult enne MM-i oma sõidutehnikat kaks nädalat kestnud treeninglaagris Lõuna-Aafrika Vabariigis Potchefstroomis.

"Siia tulles oli eesmärk palju kõrgem," rääkis ta invaspordi liidu pressiteate vahendusel. "Aga tegin niipalju kui suutsin. Mul on mingi eriliselt halb karma eraldistardi tehnilise poolega sel aastal. Valusalt andis tunda spetsiaalse eraldisõiduvarustuse puudulikkus. Vahe teiste naistega andis väga valusalt tunda igal laskumisel. Ise ka tundsin, kuidas kiirus oleks pidanud olema seal oluliselt suurem. Väntasin ja üritasin küll, aga spetsiaalse eraldistardivarustuseta lihtsalt ei suutnud piisavat hoogu saavutada," kirjeldas Juul tänast sõitu. Nõnda möödusid naised järjest igal ringil eestlasest just laskumistel.

