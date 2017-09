Eesti golfikoondis sai Kanada alistamise järel jagu ka Soomest

Peatreeneri Timo Karvineni sõnul on meie golfarid teinud siiani väga head tööd. "Homme toimuvad viimased mängud, kus tiimivõistlusel esindavad eestlasi Mattias Varjun ning Carl Hellat, single match mänguvormis on homme Timo Raukas ja Joonas Turba," lisas Karvinen golfiliidu pressiteate vahendusel.

Kolmapäevast laupäevani toimub Soomes Vierumäki golfiväljakul Quadrangular Match, mille puhul on tegemist on nelja riigi (Soome, Rootsi, Eesti ja Kanada) parimate golfarite kohtumisega. Taoline võistlus nelja riigi vahel toimub sel aastal esimest korda.

