Massa võtab F1 karjääri järel ette elektrivormelid

Massa oli korra juba lähedal Vormel-E sarjaga liitumisele, aga jätkas siiski Williamsis. Samas võistkonnas soovib ta sõita ka tuleval hooajal, kuid praegu pole plaanid päris paigas, vahendab Autosport.

Kui Massalt küsiti, kas tal on F1 kõrval järgmiseks aastaks varuplaan, vastas mõni aeg tagasi Jaguari elektrivormelit testinud brasiillane: "Jah, vormel-E. Aga ma ei tea, millal."

"Ma tegin nendega testisõitu. Kui ma otsustasin vormel-1-ga lõpetada, siis rääkisin mõnede vormel-E tiimidega," meenutas ta aega enne Williamsiga jätkamist. "Ma tahtsin autot näha, tahtsin sellega sõita ja vaadata, kuidas see tundub. Testisin lihtsalt selleks, et seda teada saada."

Lõplikku otsust lähituleviku osas pole Massa langetanud, sest F1-s jätkamise korral konkurentsivõimelist tiimi. "Ma pean kõike analüüsima ja siis vaatama, mis võimalused mul on ja kas nende seas on ka selliseid, mis teevad mind õnnelikuks."

"Tunnen, et olen võitlusvõimeline. Kui sa näed, et oled konkurentsis ja teed autos head tööd, siis see motiveerib sind. See on tõsi, et vormel-ühes ei soovi ma olla võistlejaterivi lõpus."