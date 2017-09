UEFA algatas PSG suhtes ametliku uurimise

PSG ostis sel suvel aga maailmarekordilise summa 222 miljoni euro eest brasiillase Neymari ja paljud on kahtlustanud, kas Prantsusmaa suurklubi on selle juures ikka kõigi reegleid järginud.

Euroopa jalgpalliliit UEFA teatas, et on alustanud Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germaini vastu ametlikult uurimist seoses viimase aja tegevusega üleminekuteturul.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel