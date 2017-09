Eesti mees teenis viimasel hetkel castingu MM-hõbeda

Casting on SportAccordi poolt tunnustatud spordiala, kus võisteldakse täpsusele ja kaugusele, kasutades sportlikust kalapüügist tuntud vahendeid spinningut ja lendõnge. Kolmel korral on casting olnud ka maailmamängude kavas. Borovkov on varasemalt tulnud maailmameistriks kahekäespinningu ning ühekäe lendõnge kaugusheidetes ning kolmel praktilisel lendõngeheidete alal.

Antud heite tegi Dmitri kaks sekundit enne kuueminutilise võistlusaja lõppu. Borovkov näitas paremuselt teist tulemust ka kvalifikatsioonis, kus heitis üle 75 meetri. Ilmaolud olid rasked, vihmased ning keerutava tuulega. Eesti Castingu Liidu president Allan Lahi ütles, et mida raskemad olud, seda parem eestlastele, kes on harjunud treenima ning võistlema igasugustes oludes ning omavad seetõttu lõunapoolsete riikide sportlaste ees eelist.

