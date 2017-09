Snuukri maailmameister: mind on kaalu tõttu kohutaval moel kiusatud

"Mind on täiesti kohutavalt kiusatud," jätkas eksmaailmameister. "Mõned aastad tagasi kaotasin MM-finaali, mida oli raske taluda, aga kommentaarid sotsiaalmeedias - "sa näed kohutav välja", "sa pead kaalust alla võtma", "sa kaotasid, sest oled paks" - tähendasid seda, et ma ei läinud kaks nädalat toast välja."

"Noore poisina valiti mind välja ja narriti ülekaalulisuse pärast," meenutas saatesse helistanud Murphy kuulajatele. "See oleks psühholoogi unistuste töö - uurida välja, millist mõju see mu hilisemale elule avaldas."

