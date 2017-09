Ajaleht: Barcelona loobus Coutinho jahist

Eile tegi ta aga Brasiilia eest kaasa MM-valikmängu, kus lõi ka värava ja see on seadnud traumajutud kahtluse alla.

Coutinho ise on avaldanud tugevat soovi Barcelonaga liituda, aga teda pole kuulda võetud. Meeskonna peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on ta olnud vigastatud ega pole seetõttu sel hooajal klubi eest väljakul käinud.

Hispaania väljaande Sport teatel üritas Barcelona teda viimati hankida eile õhtul, aga on nüüd brasiillasest ostmisest loobunud. Väga võimalik aga, et Coutinhot hakatakse uuesti püüdma jaanuaris või järgmisel suvel.

