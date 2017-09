F1 etapi teine vabatreening möödus tasavägiselt

Kui esimesel vabatreeningul edestasid Mercedeseid Ferrarisid sekundiga, siis teisel treeningul kaotas Sebastian Vettel soomlasele vaid 0,140 sekundiga. Kaugele ei jäänud ka teine Ferrari piloot Kimi Räikkönen (1.21,804).

Mercedesele ja Ferrarile järgnesid Red Bulli sõitjad Max Verstappen (1.22,409) ja Daniel Ricciardo (1.22,752). Tänavuse hooaja kontekstis lootustandvat kiirust näitasid ka McLarenid: Stoffel Vandoorne - 1.22,947 ja Fernando Alonso - 1.22,968.

FP2 INITIAL CLASSIFICATION (90/90 MINS): Tight at the top, both @McLarenF1's in the top 10 #ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/qZoLkrTXQZ