Musting võõrsilmängust: tulemus peaks ikka väga võrdne olema

EHF karika nimelises sarjas, mis on tugevuselt Euroopa teine eurosari, läheb Põlva Serviti homme võõrsil vastamisi Horvaatia klubiga Gorica. Horvaatia neljas klubi teeb eurosarjades kogenud Põlva vastu aga oma Euroopa debüüdi. Mullu Põlva avaringist edasi ei pääsnud, kuid kaks aastat tagasi jõuti teise ringi.

Põlva peatreener Kalmer Musting möönab, et sari on nende jaoks natukene üle jõu käiv, samas annavad mängud tugevate klubide vastu hindamatuid kogemusi. "Eesmärk on ikkagi esimesest ringist edasi pääseda, aga meil on eesmärgid täitunud: eelmine aasta ei saanud edasi, üle-eelmine aasta saime," lausus Musting Vikerraadiole. "Kolm aastat järjest oleme Eesti meistrid olnud ja kolm aastat järjest ei ole meil valikut olnud eurosarjas. Oleme kogu aeg pidanud osalema tugevuselt teises EHF sarjas. Eks ta meie jaoks natuke kõva sari on, aga igal juhul olema osalejad ja oleme alati võtnud eesmärgi esimesest ringist edasi jõuda."

Selge see, et ilmselt igal pallimängualal on Balkani meeskonnad on raske pähkel ja Horvaatia Gorica ei ole erandiks.

Kindlasti! Horvaatia käsipall on ikkagi Euroopa ja maailma tipus. Võib-olla ei ole neil paaril viimasel aastal enam nii kõvasti läinud, et nad esikolmikutes kogu aeg medaleid võtaksid, aga kui vaadata viimast kümmet aastat, siis Horvaatia kui riik on kogu aeg täielikus tipus. Nende tugevamad klubid on kindlasti ka Eesti jaoks väga kõvad pähklid ja midagi lihtsat meil ees ootamas ei ole.

Vastase näol peaks olema tegemist veidi noorema võistkonnaga kui Põlva. Kas võib juhtuda, et võõrsil võivad Põlva kogemused positiivselt maksma hakata?

Me loodame sellele! Esimesed seitse meest, kes väljakule lähevad, on suurte kogemustega. Võib-olla üks-kaks meest esimese seitsme hulgast on meil nooremad. Ülejäänud on ikkagi suure staažiga kogenud mehed. Vastasel on kindlasti nooremad mängumehed, aga on seal ka kogenumaid.

Millise hinnangu annaksid Põlva ettevalmistuseks üleüldse algavaks hooajaks? Septembrikuu on käes ja augustis toimus ka Põlva Cup - seal suutsite võtta teise koha. Finaalis tuli Venemaa tippklubile Peterburile finaalis alla vanduda.

Ettevalmistus on kulgenud ootuspäraselt ja täiesti normaalselt saab anda hinnangu "hea". Ilma eriliste probleemideta. Võib-olla kõige olulisem on see, et mängijad on tervetena püsinud ja need, kes hooaja lõppedes olid vigastustega kimpus, on kõik välja ravitud. Mängupilt on läinud paremaks, kollektiivsemaks, eriti kaitses. Puudu on jäänud stabiilsuses. Kõige olulisem on vältida mängu sees mõõnasid.

Rääkides kodusest liigast, siis HC Tallinn on uus tulija ja meistrisarjas ei saa asjad kindlasti olema lihtsamad kui eelnevatel aastatel. Pigem raskematki.

Väga tore, et selline meeskond on tekkinud Tallinnasse. Väga tore, et on ambitsioonikas. Kõik räägivad HC Tallinnast, aga ma räägin veel sellest, et on ka Põlva teine võistkond meistriliigas - Coop Põlva - ja ma arvan, et ka piisavalt ambitsioonikas. Vaatame, milliseks kujuneb ka selle teise Põlva võistkonna käekäik meistriliigas.

Homme siis kohtumine Goricaga võõrsil Horvaatias. Veidi rohkem kui nädala pärast mängitakse Põlvas korduskohtumine. Milline see tulemus oleks, millega kodusaalis saaks võõrsil valesti läinut ära parandada?

Tulemus peaks ikka väga võrdne olema. Kui vaatame eelmisesse aastasse, siis just rääkisime Rein Suviga, et eelmisel aastal mängisime Rumeenia klubiga Timisoara Politechnica - võõrsil kaotasime nelja väravaga ja asi tundus väga roosiline olevat ja tundusid ka väga head võimalused. Aga kodus tuli ka paraku kaotada nelja väravaga. Homsesse päeva vaadates... mida väiksemad on kaotusnumbrid või on täiesti võrdsed numbrid, seda parem meil seis meile kordusmänguks on.