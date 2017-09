Indrek Ruut: südames loodan, et Läti sekkub väga suurde mängu

Kahe aasta eest peetud turniir lõpetati kaheksandal kohal, millega korrati iseseisvumise taastamise järel oma parimat EM-kohta. Meeskonda kuuluvad teiste seas NBA mehed Kristaps Poržingis ja Davis Bertans.

"Isiklikult südames loodan, et Läti sekkub väga suurde mängu. Neil on kõik tingimused täidetud: on NBA mehi, on Euroliiga mehi, on pikki-lühikesi, kogemust-noorust, kõike. Väga tahaks, et Läti suudaks nelja hulka end välja murda," lausus Ruut intervjuus Vikerraadiole.

Peamisteks favoriitideks loeb ta siiski vanu suurusi. "Nii raske kui seda öelda ei ole, siis kardan, et suured võtavad ikkagi oma. Prantsusmaa on favoriit number üks, Leedu kindlasti, Hispaania kindlasti. Leedu on alati näidanud seda, et turniiri käigus minnakse paremaks ja võib-olla turniiri üks võtmeküsimusi ongi see, kes suudab vormi ajastada turniiri lõpufaasi. Kui eelmisi Euroopa meistrivõistlusi mäletame, siis Leedu oli alagrupiturniiril selgetes raskustes, aga lõpuks jõudis finaali välja. Nii et eks need suured ole peamised favoriidid - Serbia kindlasti veel sinna juurde. Itaaliast ei oska midagi arvata. Kreeka ilma liidrita võib-olla kõige suuremat mängu ei mängi."

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri tervikuna hindab ta raskemaks võistluseks kui MM-i või isegi olümpiat. "Ma julgen väita, et Euroopas läheb kogu korvpall järjest ühtlasemaks ja raskemaks. Ma usun ka seda, et täna ka Eesti võiks väga vabalt seal mängida. Tippriikide puhul sõltub väga palju sellest, kes seal NBA-st tuleb ja kes ei tule, kes viitsib ja kes ei viitsi mängida. Aga julgen küll väita, et tiitli võitmine läheb siin Euroopas järjest raskemaks."

"Euroopa meistrivõistlused korvpallis on kindlasti oluliselt tihedam ja raskem võistlus kui maailmameistrivõistlused, võib-olla ka olümpiamängud. Okei, nendel võistlustel on esikoht võib-olla broneeritud," jätkas Ruut. "Julgen väita, et Rumeenia on ainus võistkond, kes kindlasti edasi ei saa. Loodan, et kui Island eelmine turniir ei saanud alagrupis ühtki võitu, siis nad see aasta üks-kaks võitu kätte saavad. Kindlasti on tase väga ühtlane ja ettearvamatu."