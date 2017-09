Laupäeval algab 12. mehaanikute ja sõprade mitteametlik MM

Tänavune MMM kannab järjekorranumbrit 12 ja nagu ikka, on ka tänavu võistluse traditsiooniliste osade kõrval uuendusi.

Nagu kõikidel varasematel aastatel, on peaasjalikult see võistlus tegevsõitjate sõpradele ja mehaanikutele, kes tavaliselt kas raja ääres kaasa elavad või sõitjate tehnikat ette valmistavad. MMM-i põhiklassis osalemise ainuke tingimus on, et sa ei ole viimase kolme aasta jooksul osa võtnud mitte ühestki (kaasaarvatud hobikrossiliiga EHKK) motokrossi võistlusest. MMM-i põhiklassi sõitjad jagunevad omakorda kolme gruppi, mille koosseisud pannakse paika vabatreeningute alusel.

Korraldusmeeskond on juba Järva-Jaani krossiraja ääres kohal ja ühe korraldaja ja peakohtuniku Tamo Toodo sõnul ootab sõitjaid ja publikut ees lõbus nädalavahetus. "Hetkel käib rajal aktiivne töö, et kõik valmis oleks ja kinnitan, et võistluspäev tuleb kindlasti äge. Järva-Jaani rada on võrreldes Holstre-Nõmme omaga, kus varem MMM toimus, erinev. Hüppeid on vast rohkem ja pinnas ka teine ning kõik vajalikud elemendid on olemas. Rada on ka kitsam ja kindlasti saavad siit kõik hea tunde. Ilmateadet vaadates paistab nii, et laupäev tuleb vihmavaba ja selline hea krossiilm. Ega muud polegi, kui et tulge aga kohale ja tulge juba reedel, sest siis on meil siin juba esimesed tegevused. Saab süüa-juua ja kell 20.30 tuleb kohale välikino Järva-Jaani kinomuuseumist ja näidatakse üht head komöödiat 35 mm filmilindi pealt," kutsus Tamo Toodo huvilisi kohale juba reedel.

Laupäeva esimene start on kell 12.