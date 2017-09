Tõnis Sildaru tütre teisest kohast: ei osanud sellist tulemust oodata

Võistluse võitis maailma absoluutsesse tippu kuuluv kanadalanna Cassie Sharpe, kes sai teisel laskumisel kirja 91,00 punkti. Sildaru avavooru tulemus 90,20 andis talle teise koha. 84,40-ga sai kolmanda koha X-mängude võitja, prantslanna Marie Martinod,

"Ei osanud sellist tulemust oodata, väga rahul!" ütles Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru Vikerraadiole. "Nii esimene kui kolmas koht kui ka kõik järgnevad on suutelised palju paremaks esituseks. Seekord lihtsalt läks nii, et ei õnnestunud neil kõik täiuslikult, aga meil enam-vähem õnnestus, sealt ka need kohad ja tulemused."

"Lähitulevikus oleme veel kaks kuud Uus-Meremaal, teeme trenni, koolitükke, nagu iga teise noore elu," sõnas Tõnis Sildaru.

Hooaja üks suuremaid eesmärke on kahtlemata 2018. aasta PyeongChangi olümpia. Kas Uus-Meremaa MK-etapi pargisõidu esikoht ja rennisõidu teine koht annavad olümpiale vastu minnes head enesekindlust? "Enesetunne on hea, aga ei tasu ära unustada, et spordis on pall ümmargune, ükskord ühes väravas ja teinekord teises," nentis Tõnis Sildaru. "Kõik näevad kõvasti vaeva ja vaevalt keegi loorberitele puhkama jääb, sama ka meiega."