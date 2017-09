Võrkpalli EM-valikmängud hakkavad toimuma klubihooaja keskel

Meeste 2019. aasta Euroopa meistrivõistlusi korraldavad Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Sloveenia ajavahemikul 13.-29. september 2019. Võõrustajate kõrval tagavad otsepääsme turniirile käesoleva EM-i parimad. Kuna Belgia ja Sloveenia on niigi esikaheksas ja Prantsusmaa lõpetas käesoleva turniiri üheksandana, saavad automaatse pääsme ka EM-i kümnes ja üheteistkümnes võistkond, kelleks on Poola ja Türgi. Teised kohaga edasipääsejad on Venemaa, Saksamaa, Serbia, Itaalia, Bulgaaria ja Tšehhi.

Ülejäänud tosin kohta selguvad valiksarja käigus, mis on samuti üle elanud reformi. Nimelt tuleb võrkpalliski kasutusele süsteem, mida viljeleb praegu ka näiteks jalgpall, kus valikmängud toimuvad varasema suveperioodi asemel klubihooaja keskel. Valiksarjas moodustuvad neljaliikmelised alagrupid, kes mängivad omavahel läbi kodus-võõrsil süsteemis. Gruppide koosseisud ja täpne edasipääsuformaat selgub oktoobri keskpaigas, kui on teada kõik valiksarjas osalejad.

Kindel on aga see, et Eesti ja teiste 2019. aasta EM-finaalturniiri pääsmeid jahtivate koondiste jaoks algab valiksari juba 3. jaanuaril 2018. Ülejäänud mängupäevad on 5. või 6. jaanuar, 22. august, 25. või 26. august 2018 ning viimased matšid peetakse 5. või 6. jaanuaril ja 9. jaanuaril 2019.

Naiste 2019. aasta EM-finaalturniiri võõrustavad Poola, Tšehhi, Türgi ja Ungari. Ülejäänud otsepääsme saajad selguvad 22. septembrist 1. oktoobrini Aserbaidžaanis ja Gruusias toimuval tänavusel EM-il.

Peaassambleel on selgunud veel kaks otseselt Eestit puudutavat uudist. Nimelt võõrustab Eesti 2018. aasta 22.-25. novembrini Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlusi poiste U-17 vanuseklassile (sündinud 2001/2002). Teine uudis puudutab CEV-i treenerite komisjoni, kuhu kuulub ka Urmas Tali. Peaassambleel sai paika komisjoni lõplik koosseis. Tali kõrval on seal prantslane Philippe Blain (president), taanlane Thomas Bro-Rasmussen, Gert Vande Broek (Belgia), Tuomas Sammelvuo (Soome), Sophia Papadopoulou (Kreeka), Marco Mencarelli (Itaalia), Casper Groenhuijzen (Holland) ja Ferhat Akbaş (Türgi).

Lisaks pani CEV paika ka eelmisel aastal kõvasti populaarsust kogunud lumevõrkpalli esimeste Euroopa meistrivõistluste toimumisaja. Ajaloolist võistlust saab 2018. aasta 22.-25. märtsini võõrustada Austria talikuurort Wagrain.