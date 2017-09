Kaia Kanepit aitab treeningutel endine Venemaa tennisist

US Openil kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab New Yorgis heas hoos, teises ringis alistas ta belglanna Yanina Wickmayeri (WTA 129.).

Heas hoos olev endine Eesti esireket Kaia Kanepi on USA lahtistel meistrivõistlustel jõudnud kolmandasse ringi. Kuna Kanepi pidi alustama kvalifikatsioonist, on tema võidusaldo juba viis mängu.

"Ta aitas mind enne US Openit kümme päeva Houstonis ja tuli minuga siia selleks nädalaks kaasa. Židkova on varem juhendanud ka Galina Voskobojevat ja Ksenija Pervakit," kirjeldas Kanepi Židkovat. Küll pole kindel, kas venelanna jääbki Kanepit aitama või on koostöö ajutine.

Kanepi avaldas Õhtulehele , et viimasel ajal on teda juhendanud endine Venemaa tennisist Alina Židkova, kes tõusis karjääri jooksul parimal juhul maailma edetabelis 51. kohale. Teatavasti oligi Kanepil kehvast tervisest tingitud pikast pausist naasmise järel suurim probleem, kust ja kuidas leida endale treener.

