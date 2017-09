Võrkpalli EM-il jõudsid poolfinaali kõik alagrupivõitjad

US Openil kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Kaia Kanepi (WTA 418.) jätkab New Yorgis heas hoos, teises ringis alistas ta belglanna Yanina Wickmayeri (WTA 129.).

Poolas jätkuvatel võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel on võistlustulle jäänud neli koondist, kelleks on Belgia, Saksamaa, Serbia ja Venemaa.

Heas hoos olev endine Eesti esireket Kaia Kanepi on USA lahtistel meistrivõistlustel jõudnud kolmandasse ringi. Kuna Kanepi pidi alustama kvalifikatsioonist, on tema võidusaldo juba viis mängu.

Poolas jätkuvatel võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel on võistlustulle jäänud neli koondist, kelleks on Belgia, Saksamaa, Serbia ja Venemaa.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel