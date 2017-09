Federer pidas US Openil järjekordse viiesetilise lahingu

Viiekordne US Openi võitja Federer, kes on tänavu 3. asetatud, alistas venelase Mihhail Južnõi pisut üle kolme tunni kestnud kohtumises lõpuks 6:1, 6:7 (3), 4:6, 6:4, 6:2. Mäletatavasti avaringis pidas Federer viiesetilise lahingu 19-aastase ameeriklase Frances Tiafoe’ga. Kunagi varem pole Federer suure slämmi turniiri alustanud kahe viiesetilise mänguga.

"Olen kolmandasse ringi edasi liikudes pisut rohkem väsinud kui tavaliselt, aga sellest pole midagi. Mu ettevalmistus pole olnud parim, seetõttu teadsin, et mul on alguses raske," ütles Federer. "Võib-olla on olnud raskem kui mulle meeldiks, aga vähemalt olen endiselt mängus."

Enne US Openit segas Federeri seljavalu, kuid šveitslase sõnul tunneb ta end nüüd hästi.

Võit Južnõi üle on Federeri karjääri 80. võit US Openil, temast enam on suutnud vaid Jimmy Connors, kes sai omal ajal 98 võitu.

Kolmandas ringis läheb Federer vastamisi 31. asetatud hispaanlase Feliciano Lopeziga.

Maailma esireket, kõrgeimat paigutust omav hispaanlane Rafael Nadal kaotas jaapanlasele Taro Danielile avaseti ja oli ka teises setis murdega taga, kuid võitis lõpuks 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

"Vastab tõele, et ma ei mänginud täna väga hästi, aga samas vastab ka tõele, et jõudsin järgmisesse ringi," ütles Nadal.

6. asetatud austerlane Dominic Thiem oli raskustes 19-aastase ameeriklase Taylor Fritziga, võites ligi kolm tundi kestnud kohtumise 6:4, 6:4, 4:6, 7:5. Esikümnemängijatest oli raske mäng ka 9. asetusega belglasel David Goffinil, kes sai argentiinlasest Guido Pellast üle nelja tunni kestnud mängus jagu 3:6, 7:6 (5), 6:7 (2), 7:6 (4), 6:3.

18. paigutusega prantslane Gael Monfils pidas kõva lahingu ameeriklase Donald Youngiga, jäädes lõpuks peale 6:3, 6:7 (3), 6:4, 2:6, 7:5.

Avaringis 14. asetatud kaasmaalase Nick Kyrgiose alistanud austraallane John Millman, kes paikneb maailma edetabelis alles 235. kohal, jätkas võidulainel, olles teises ringis 6:1, 7:6 (1), 6:1 parem tuneeslasest Malek Jazirist, kes on edetabelis 80. real.