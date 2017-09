Uruguay ja Argentina leppisid väravateta viiki

Mõlemal poolel oli mitmeid võimalusi, aga väravani kumbki meeskond ei jõudnud. Uruguay on nüüd võiduta püsinud kuues järjestikuses mängus.

Koha MM-finaalturniiril juba kindlustanud tabeliliider Brasiilia alistas 2:0 Ecuadori, Peruu oli 2:1 üle Boliiviast ja Paraguay sai võõrsil 3:0 jagu Tšiilist. Venetsueela ja Kolumbia mängisid samuti 0:0 viiki.

Brasiilia on 36 punktiga tabelis kindel liider, teine on Kolumbia 25 ja kolmas Uruguay 24 punktiga. Tšiilil on neljandana 23 punkti, sama palju punkte on ka viiendal kohal oleval Argentinal.