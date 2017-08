Pikalt koondisepausilt naasnud Jääger: taga null ja töö tehtud

"Poolteist aastat on möödas, aga võib öelda, et läks hästi - võib rahule jääda!" nentis Jääger ERR-ile. "Me olime suure surve all, aga saime väga hästi hakkama ja võõrsil Kreeka vastu mängides võime punktiga rahule jääda, ma arvan, et rohkem, kui kreeklased," naeris Jääger.

Sinu jaoks on see kolmene keskkaitseliin Eesti koondises uus asi, kuidas sa tunned, et see täna töötas ja kuidas enda esitusega rahule jäid? "Koondises pole ma enne (kolmeses keskkaitses) mänginud, klubis olen vist mõned korrad mänginud. Ega seal midagi uut pole, kaitsetöö on kaitsetöö, ma arvan, et saime väga hästi hakkama. Enda mänguga võib samuti rahule jääda, taga null ja töö tehtud."

"Puudu jääb palliga mängust," analüüsis Jääger. "Olime surutud enda poolele ja tegime palju tööd ilma pallita, kindlasti võttis see palju energiat. Mõnel hetkel saime palli, peab võib-olla proovima seda paremini meeskonna käes hoidma."

Pühapäevases valikmängus Küprose vastu ei saa koondist aidata mängukeelu all olev Ragnar Klavan, kuid Jääger jääb siiski optimistlikuks. "Küpros on ka hea, kahju, et Klavan ei saa mängida, aga Mets on tagasi. Ma arvan, et saame hakkama. Me läheme kodus võitma ja kodupublik toetab meid kindlasti!"