Klavan: Küprose vastu tahame ründavamalt mängida

"Meie mängupilt on kaitses kindlasti kompaktsem, kui mängime kolme keskkaitsjaga," kinnitas ERR-ile koondise kapten Ragnar Klavan. "Liinide vahele on ka tugevamatel meeskondadel - nagu täna Kreekal - käike raske leida. On teada, et tänu sellele on ka ees üks mees vähem ja teravust jääb vähemaks, aga see ongi meie mängus järgmine progress - katsuda teatud momentidel palli hoida, et oleks vaba ruumi. Täna andsid kõik mängijad nii palju kui torust tuli. Jalgpall hakkabki kaitsemängust ja selle osa suutsime maksimaalselt ära täita."

Kas Küprose vastu näeme natukene teistsugust mängupilti, arvestades, et täna olid mitmed mängijad puudu? "Kindlasti, need mängijad, kes puudu olid, on meie koondise jaoks tähtsad mängijad, aga samas ei saa ründemängu vaid selle taha panna," sõnas Klavan. "Kodus on alati parem mängida, loodan, et tuleb võimalikult palju rahvast. Ma arvan, et Küprose vastu tahaksime kindlasti rohkem ründavamalt mängida."