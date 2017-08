Anier: võitlesime tublisti, jätsime kõik väljakule

"Lihtne mäng ei olnud, me teadsime, et Kreeka on kodus tugev," sõnas ERR-ile Henri Anier. "Siin on 30 kraadi sooja ja see pole meile lihtne, me pole sellega harjunud. Meeskond tegi suurepärase töö kaitses, eesmärk oli taga nulli hoida ja mõni vasturünnakust ära lüüa. Kahjuks see ei õnnestunud, ei olnud ilus mäng kindlasti vaadata, aga poistele suur au, et võõrsil Kreeka vastu tugeva punkti saime."

"Väga palju me võimalusi ei löönud, aga kaitses võitlesime tublisti - võõrsil on kõik mängud meie jaoks rasked ja sellega tulime hästi toime," jätkas koondise tipuründaja. "Võitlesime ja jätsime kõik väljakule. Kodus on järgmine vastane Küpros ja loodame seal koduseinte toel kolm punkti koju jätta."

Küpros on hoopis teistsuguse taktikaga meeskond - tähendab see seda, et meil tekib rohkem võimalusi ja mäng on ründavam kui täna? "Loodetavasti, loomulikult ehitame mängu üles vastavalt vastasele," kinnitas Anier. "Meil on paar päeva aega, vaatame, mis treenerid välja mõtlevad. Kahjuks kaotasime (kollaste kaartide tõttu mängukeelu alla langenud koondise kapteni Ragnar Klavani), aga Kostja (Konstantin Vassiljev) saab meid võib-olla aidata ja Karol (Mets) - mehed on tagasi, proovime jälle võidelda ja kõik väljakule jätta."