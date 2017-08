Reim: ründevõimalusi tuleb juurde leida, kaitsetegevusega olen rahul

"Punktiga võõrsil peab kindlasti rahul olema, kaitsemänguga olen väga rahul," kinnitas Reim ERR-ile. "Oleme sellel aastal saanud kaitse pidama ja näen, et ka mängijate enesekindlus kasvab. Loodame selles plaanis ka jätkata. Ründevõimalusi tuleb loomulikult juurde leida, aga miinimumprogrammi täitsime ära - tahtsime taga hoida puhtana ja vähemalt punktiga ära tulla."

Mänguplaan, mida sai Küprosel katsetatud ja lihvitud - nägid sa seda täna töötamas nii nagu sooviksid? "Jah, see oli korralikult tehtud kaitseliini poolt ja ka poolkaitsjate poolt, kes ees töötasid. Mul on hea meel, et mängijad on valmis selle nimel vaeva nägema, sest vahel on see on väga raske jooksmine, aga neid punkte kergemalt ei tule. See kaitseliin võimaldab meil olla äärtel paremini mehitatud ja ka kiiremini survet peal hoida. Teadsime, et Kreekal, nagu Küproselegi, on palju äärtelt ründamist ja tsenderdusi. Esimesel poolajal olid neil ohtlikud võimalused, teisel suutsime veel paremini kaitsta."

Rünnakule juba viitasid, aga mängis rolli ka see, et oli olulisi puudujaid? "Eks meile on iga mängija väga tähtis ja iga puuduja avaldab mõju," kinnitas Reim. "Need mehed, kes täna väljakul olid, tegid supertöö ja ka ründajad, sest täna tegid nad rohkem kaitsetööd kui ründetööd. Mõned kontravõimalused, kus oleks pidanud paremini tegutsema, jäävad kripeldama, aga üldjoontes võib rahul olla."

Mida Küprose vastu oodata, oleme nendega juba sellel aastal kohtunud - kui erinev saab see mängupilt märtsist olema? "Märtsis mängisime võõrsil, kindlasti mängime kodus aktiivsemalt ja tahame initsiatiivi rohkem endale. See on plaan, kas see õnnestub, eks näeb. Nii, nagu ütlesin enne eelmist mängu Küprose vastu, on tegemist väga hea vastasega ja seda näitab ka tänane resultaat (Küpros tuli Bosnia vastu 0:2 kaotusseisust välja ja võitis 3:2). Tuleb väga kõva ja huvitav mäng. Ka Küprosel on hetkel võimalus kvalifitseeruda ja see teeb mängu põnevamaks. Meie eesmärk on neid alagrupis lõpuks edestada."